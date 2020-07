Seit August 2015 verheiratet "30 Rock"-Star Tracy Morgan und Megan Wollover lassen sich scheiden

US-Comedian Tracy Morgan (51, "Cop Out") lässt sich von seiner Ehefrau, Schauspielerin Megan Wollover (33) scheiden. "Leider werden Megan und ich nach fast fünf Ehejahren die Scheidung einreichen", bestätigte Morgan "Page Six", dem Klatschportal der "New York Post". Dies sei eine herausfordernde Zeit für alle Beteiligten, weshalb er um die Wahrung der Privatsphäre bitte, sagte der Star aus der US-Serie "30 Rock" weiter.