Neuhausen - Überall in München wurde Geschichte gemacht, in der Hübnerstraße 5 aber wurde sie gedruckt, schrieb Prof. Hans-Peter Söder von der Ludwig-Maximilians-Universität vor drei Jahren in das Vorwort eines kleinen Büchleins, welches zum Jubiläum "90 Jahre Buchdruck in den Räumen Hübnerstraße 5 München" erschien.