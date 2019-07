Seit 25 Jahren ohne Fahrpraxis Alex Rodriguez: Deshalb schenkte er J.Lo einen Porsche zum Geburtstag

Gemeinsam mit seinen beiden Töchtern Natasha (14) und Ella (11) und J.Los Zwillingen Emme und Max (11) brachte Rodriguez seine Verlobte mit verbundenen Augen zum rund 146.000 US-Dollar (rund 125.000 Euro) teuren Wagen. Als diese das Band von ihren Augen nehmen durfte und das rote Gefährt vor sich sah, brach sie in Begeisterung aus. "Was schenkt man jemandem, der alles hat? Du musst kreativ sein", erklärt Rodriguez in dem Video, das er auf seinem YouTube-Kanal veröffentlichte. Ein Auto sei deshalb etwas Besonderes, da Lopez 25 Jahre nicht mehr hinter einem Steuer saß. "Ich bin so lange nicht gefahren, Baby. Das ist so toll. Du gibst mir meine Unabhängigkeit zurück", bedankte sich Lopez überschwänglich. "So etwas habe ich nicht erwartet. Das ist so verrückt. Ich dachte, die Party war genug!"