Leichenteile entlang der Bundesstraße B471 versteckt

Mit dem Lebensgefährten seiner Ex-Freundin, Thomas L. (28, Name geändert), verfuhr er genauso. Die beiden Leichen versteckte Z. an verschiedenen Stellen entlang der Bundesstraße B471. Die abgetrennten Köpfe und Hände vergrub er in einem Müllsack in einem anderen Wald.