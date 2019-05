Seit 22 Jahren glücklich verheiratet Sarah Jessica Parker wehrt sich gegen Gerüchte über Ehekrise

Schauspielerin Sarah Jessica Parker (54, "Im Hier und Jetzt") hat genug: Immer wieder berichten US-Klatschmagazine über eine angebliche Ehekrise zwischen ihr und ihrem langjährigen Ehegatten Matthew Broderick (57, "Ferris macht blau"). Die "Sex and the City"-Ikone ist davon sichtlich genervt und macht ihrem Unmut nun via Instagram Luft.