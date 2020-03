Seit 2018 verheiratet Kaley Cuoco zieht endlich mit ihrem Ehemann zusammen

US-Star Kaley Cuoco (34, "The Big Bang Theory") wagt den nächsten Schritt. In einem Interview mit "Extra" verriet die Schauspielerin, dass sie und ihr Ehemann Karl Cook (29) nicht länger getrennt leben werden: "Wir haben gebaut, wir sind so aufgeregt", sagte Cuoco. In dem neuen Haus wohnen sie jedoch noch nicht: "Wir waren noch keinen Abend dort", so der TV-Star weiter. Der Umzug sei für April geplant. Verheiratet ist das Paar schon seit Juni 2018.