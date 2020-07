Seit 2016 angeblich kein Kontakt Brad Pitt und Sohn Maddox: Keine Versöhnung in Sicht?

Das Scheidungsverfahren zwischen Angelina Jolie (45, "Maleficent") und Brad Pitt (56, "Troja") zieht sich aufgrund der Corona-Pandemie in die Länge. Auslöser für die Trennung des einstigen Hollywood-Traumpaares soll im September 2016 ein Streit zwischen Pitt und dem ältesten Sohn Maddox (18) auf einem Flug von Frankreich nach Los Angeles gewesen sein. Ein angeblicher Insider hat in der neuesten Ausgabe der US-Zeitschrift "Us Weekly" nun verraten, dass bis heute kein Kontakt zwischen den beiden bestehe. Eine Beziehung zwischen Vater und Sohn soll weiterhin "nicht existent" sein. Auch mit Sohn Pax (16) soll Pitt keinen Kontakt haben.