Seit 2011 ermittelt sie in Brandenburg Ende 2020 ist Schluss: Maria Simon verlässt den "Polizeiruf 110"

"Ich bin sehr dankbar, dass ich diese schöne Rolle der Olga über viele Jahre spielen und kennenlernen durfte. Es war eine sehr fruchtbare Arbeit und Erfahrung", wird die Schauspielerin selbst zitiert. Warum sie aufhört, erklärt sie so: "Was kommt, steht in den Sternen, ich weiß nur, ich muss weiterziehen, weiter lernen und Neues entdecken", so Simon. Dann bedankt sie sich noch "herzlich" bei allen "Zuschauern, die Olga mögen" und beim rbb-Team "für die tolle Zusammenarbeit".