Seit 2008 verheiratet Nicolas Sarkozy: Süße Grüße von seiner Carla Bruni zum 65. Geburtstag

Am heutigen Dienstag feiert der ehemalige Staatspräsident Frankreichs, Nicolas Sarkozy, seinen 65. Geburtstag. Seine Frau, Sängerin und Ex-Model Carla Bruni (52), ließ es sich nicht nehmen, ihrem Mann auch öffentlich via Instagram zu seinem Ehrentag zu gratulieren. Zu einer scheinbar privaten Schwarz-Weiß-Aufnahme des lachenden Paares schrieb Bruni: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe" - und das gleich in drei Sprachen. Garniert wurden ihre Worte mit roten Herzen und Rosen. Auch Louis Sarkozy (22), der jüngste Sohn des Politikers, postete ein Herz unter das Bild.