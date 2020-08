Die Ärzteserie "Grey's Anatomy" gibt es seit 2005. Seit der ersten Folge der ersten Staffel ist Schauspielerin Ellen Pompeo (50) darin als Dr. Meredith Grey zu sehen. Eine 17. Staffel mit ihr ist bereits bestätigt und wird je nach Corona-Lage in den USA dieses Jahr noch in Produktion gehen. Die Corona-Pandemie wird in den neuen Folgen behandelt. Ellen Pompeo ist durch einen Mega-Deal, der 2018 öffentlich wurde, die bestbezahlte TV-Schauspielerin in einem Primetime-Drama - und genau aus diesem Grund ist sie der Serie bis heute treu geblieben.