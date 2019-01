München - Unser Senior“ so nennt die CSU-Fraktion im Rathaus ihren Stadtrat Reinhold Babor. Der feierte am 1. Januar seinen 80. Geburtstag. Am Freitag gab die Fraktion für den Jubilar einen Empfang, inklusive Schäfflertanz. „Wir gratulieren ihm natürlich ganz herzlich“, sagt Fraktionschef Manuel Pretzl.