Flossenbürg - 42 Jahre nach dem Verschwinden einer damals 12-jährigen Schülerin hat die Polizei am Montag in der Oberpfalz mit Grabungen an einem möglichen Ablageort der Leiche begonnen. Mit Hilfe von Hinweisen aus der Bevölkerung haben die Kriminalbeamten einen Ort südlich von Flossenbürg (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) ermittelt, an dem die vermutlich tote Monika Frischholz begraben liegen könnte, wie die Polizei am Montag mitteilte.