Die Polizei ermittelt zwar weiter in alle Richtungen, geht jetzt aber davon aus, dass der oder die Täter aus der Region Flossenbürg kommen. Florian Beck sagt zur AZ: "Es gibt derzeit nichts, was von Flossenbürg oder der Gegend wegführen würde." Gelöst ist der Fall damit immer noch nicht. "Ich kann jetzt nicht sagen, wir haben einen Tatverdächtigen oder irgendwer steht kurz vor der Festnahme. So ist es nicht", sagt Beck. Die Polizei brauche weiterhin Zeugen. Auch solche, die etwas vom Hörensagen mitbekommen haben, oder die sich denken: ‚Das weiß die Polizei wahrscheinlich eh schon’. "Es gibt nichts, was unwichtig ist."