Seit 1946 im Filmgeschäft Kirk Douglas: Vom Ringer zum Filmstar

Oft ist es nur eine Floskel, doch im Fall des 1916 unter dem Namen Issur Danielowitsch Demsky geborenen Kirk Douglas stimmt es: Er musste zu Beginn buchstäblich um seinen Erfolg kämpfen. Denn nur dank eines Ringkampfstipendiums ergatterte er die Chance, an der St. Lawrence Universität im Bundesstaat New York zu studieren. Für den Sohn jüdisch-russischer Einwanderer bedeutete diese Möglichkeit die Welt. Erst recht, als er durch ein zweites Stipendium der American Academy of Dramatic Arts an den Broadway gelangte.