Seit 18 Jahren süchtig Pete Doherty und die Drogen: "Es ist eine geistige Behinderung"

Auch wenn es in den letzten Jahren immer ruhiger geworden ist um Pete Doherty (40, "Down In Albion"): Der Libertines- und Babyshambles-Frontmann ist noch immer in der Drogenabhängigkeit gefangen. In einem neuen Feature des britischen "Guardian" gesteht er, dass seine nüchterne Phase nach der Entzugsklinik in Thailand vor vier Jahren nur "ungefähr zehn Minuten" angehalten habe. Sobald er zuhause war, hatte ihn die Sucht wieder fest im Griff.