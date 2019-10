Seit 11. Oktober auf Netflix "El Camino": Starke Zahlen für "Breaking Bad"-Film

Die Erhebung bezieht sich allerdings nur auf die USA - weltweit dürften den Film damit also bereits wesentlich mehr Menschen gesehen haben. Zusätzlich bemängelt Netflix laut "Hollywood Reporter", dass Nielsen nur Fernsehzuschauer zählt - in diesem Fall also Menschen, die den Film an einem TV-Gerät gesehen haben. Andere Abspielkanäle, etwa Smartphones, Tablets oder Notebooks, fließen nicht mit in die Nielsen-Zahlen mit ein. Der Streaming-Riese hat seinerseits noch keine Zahlen zu "El Camino" veröffentlicht.