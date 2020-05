Dreimal täglich gibt es eine Lagebesprechung. Zum Tag der Pflege sind auch der BRK-Präsident Theo Zellner und Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, vor Ort. Genau an diesem Tag sorgen Entwicklungen in der Pflege für Aufruhr: Der Verband beschäftigt sich mit Forderungen des Spitzenverbands der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV), dass Pflegekräfte zunächst in Kurzarbeit geschickt werden sollen, bevor sie Leistungen aus dem staatlichen Schutzschirm beziehen dürfen. "Das ist angesichts der hohen Belastungssituation in unseren Altenheimen eine fatale Entwicklung und das vollkommen falsche Signal", so Zellner.