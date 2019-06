Seine Vorträge finden großen Anklang Bill Cosby gibt Lebenshilfe-Unterricht im Gefängnis

Es gehe dabei vor allem um das Verhältnis von inhaftierten Vätern zu ihren Kindern und wie sie nach ihrer Entlassung mit ihrem Nachwuchs umgehen sollen. Außerdem würden die Männer bei Cosby lernen, wie sie in Freiheit nicht wieder in schwierige Situationen geraten. Demnach gebe der gefallene und lange "Vater der Nation" genannte TV-Star Tipps zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen und wie man clean bleibe. Er arbeite meistens mit einer Gruppe namens "Man Up", die Häftlinge auf Bewährung umfasst.