Seine Tochter gibt Update Parkinson: Ozzy Osbourne macht "überwältigende Fortschritte"

"Zu sehen, was nach einer Stammzellenbehandlung passiert ist und welche Fortschritte er gemacht hat, ist überwältigend", so Kelly Osbourne. "Er will aufstehen. Er will Dinge tun. Er will wieder Teil der Welt sein. Er geht besser. Er spricht besser. Seine Symptome lassen nach. Er baut die Muskelkraft wieder auf, die er nach seiner Wirbelsäulenoperation braucht." Das alles habe der ganzen Familie viel Hoffnung gegeben. Sie seien den Ärzten sehr dankbar, fügt sie hinzu.