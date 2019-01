Seine schlechtesten Romantik-Komödien Was Matthew McConaughey von "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen" hält

Matthew McConaughey (49) hat in seiner langen Schauspielkarriere schon in einigen Romantik-Komödien mitgespielt. Und nicht auf alle ist er stolz. Bei "Watch What Happens Live with Andy Cohen" musste er nun in einem Spiel drei seiner RomComs nach Qualität sortieren. An vorderster Stelle landete: "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen" (2003) mit Kate Hudson (39). Warum dieser Film noch der Beste war, erklärte er im Interview.