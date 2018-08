Seine Lieblingsmarke Leonardo DiCaprio investiert jetzt in nachhaltige Schuhe

Leonardo DiCaprio (43, "The Wolf of Wall Street") setzt sich schon lange für die Umwelt und den Klimaschutz ein. Nun geht der Hollywood-Star noch einen Schritt weiter. Wie das "People"-Magazin berichtet, habe er sich dazu entschieden, in ein nachhaltiges Schuhlabel zu investieren. Bei der Marke Allbirds handle es sich um seine liebste Sneaker-Marke.