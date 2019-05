Seine Kollegen trauern Tragischer Tod: Wrestling-Star Silver King stirbt im Ring

Der mexikanische Schauspieler und Wrestler Cesar Barron (1968-2019), besser bekannt unter dem Namen Silver King, ist im Alter von 51 Jahren auf tragische Weise bei einem Showkampf in London ums Leben gekommen. Das berichtet unter anderem die britische "BBC". Der Wrestler, der in zahlreichen Ligen wie der WCW oder AJPW aktiv war, sei während des Kampfes am Samstagabend bewusstlos zusammengebrochen.