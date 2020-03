Seine Hunde sorgen für Unterhaltung William Shatner: Logbuch-Einträge aus der Corona-Isolation

Erst vor wenigen Wochen hatte Shatner auf Twitter unmissverständlich klargestellt, dass er nie wieder in die Rolle des Captain Kirk schlüpfen wird. Ein bisschen Spaß hat er nun trotzdem noch damit: "Logbuch des Captains: Sternzeit 1 der selbst auferlegten Isolation. Nachdem ich auf dem Planeten Zuhause angekommen war, wurde ich von den Abgesandten Espresso & Macchiato herzlich begrüßt. Ich freue mich auf meine geplante Pause von meinen normalen Pflichten. Kirk out", schrieb der Schauspieler an seine mehr als 2,5 Millionen Twitter-Follower. Espresso und Macchiato heißen Shatners Hunde.