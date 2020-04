Seine Freundin ist schwanger Aaron Carter wird zum ersten Mal Vater

Er "will ein guter Vater sein"

In einem Instagram Live-Video präsentierte der 32-Jährige am Dienstag (21. April) einen positiven Schwangerschaftstest und erklärte, dass "ein Baby unterwegs" sei. "Ich werde ein guter Vater sein, das ist sicher", so Carter. Er und Melanie Martin hätten sich beide Nachwuchs gewünscht. "Ich fokussiere mich einfach auf die Zukunft und darauf, Vater zu sein. Ich will ein guter Vater sein", beteuerte der Star weiter. Seine Musikkarriere laufe "wirklich gut", aber "Familie ist mir am wichtigsten".