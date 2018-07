Seine Ehefrau wurde verklagt Ex-Hochschul-Chef: Mini-Frieden vor Gericht

Rund um dieses Verfahren sind an der Hochschule und in der Musikszene weitere Konflikte aufgebrochen. Der Musik-Professor hat Fürsprecher gefunden, aber auch Kritiker. Zu seinen größten Unterstützern gehört seine Ehefrau (51), ebenfalls eine erfolgreiche Musikerin. Sie glaubt weiter an die Unschuld ihres Mannes. Zu den größten Kritikern gehört ein Ex-Kollege. Den hat die 51-Jährige in E-Mails und Blogbeiträgen scharf attackiert.