Sein viertes Kind Bernie Ecclestone mit 89 Jahren noch einmal im Vaterglück

Bernie Ecclestone ist zum vierten Mal Vater geworden - und das mit 89 Jahren. Wie ein Reporter der Schweizer Zeitung "Blick" via Twitter bekannt gab, habe ihm der einstige Formel-1-Boss die frohe Kunde persönlich bestätigt. Demnach soll Ecclestones Ehefrau Fabiana Flosi (44) am heutigen Mittwoch (1. Juli) um 12:05 Uhr einen Jungen zur Welt gebracht haben, in einem Krankenhaus in Interlaken in der Schweiz.