Sein Team gibt Erkrankung bekannt Patrick Ewing wegen Covid-19 im Krankenhaus

Ex-Basketball-Superstar Patrick Ewing (57) leidet an Covid-19. Das gab der jetzige Trainer in einem Tweet auf seiner offiziellen Twitter-Seite bekannt. "Ich wollte euch mitteilen, dass ich positiv auf Covid-19 getestet wurde", schreibt der ehemalige Knicks-Spieler, "der Virus ist ernst und sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden." Er wolle alle ermutigen, in Sicherheit zu bleiben und auf seine Liebsten zu achten.