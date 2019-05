Sein Sprecher bestätigt Kit Harington: "Wellness-Auszeit" gegen "persönliche Probleme"

Um welche Art von "persönlichen Problemen" es sich handelt und in welcher Einrichtung der Star sich befindet, dazu sagte der Sprecher nichts. Mit der "Pause in seinem Terminkalender" dürfte allerdings unter anderem das endgültige Ende der Erfolgsserie "Game of Thrones" (2011 - 2019) gemeint sein. Die letzte Folge wurde am 19. Mai ausgestrahlt. Harington spielte in dem Fantasy-Format die beliebte Figur Jon Schnee.