Sein Sohn erzählt von Problemen Große Sorge um Fußball-Idol Pelé: "Er ist sehr gebrechlich"

Ein Interview von Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento (49) sorgt für Aufsehen. Darin spricht der 49-Jährige über den Gesundheitszustand seines berühmten Vaters, Brasiliens Fußball-Legende Pelé (79). "Er ist sehr gebrechlich, was seine Mobilität betrifft. Er hatte eine Hüftoperation und die Rehabilitation ist nicht ideal verlaufen. Er hat dieses Mobilitätsproblem, was zu einer gewissen Depression führt", sagte Edinho im Interview mit dem Sportportal "GloboEsporte.com", von dem bereits vorab Auszüge veröffentlicht wurden.