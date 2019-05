Sein Roman wird verfilmt Christian Berkel: So geht es nach "Der Kriminalist" weiter

Die Fans müssen sich vom ZDF-Freitagskrimi "Der Kriminalist" bald verabschieden, die letzte Staffel wird gerade gedreht. Die neuen Folgen werden Ende 2020 ausgestrahlt. Dann wird die Reihe nach rund 14 Jahren und 109 Filmen ein Ende finden. Christian Berkel (61), der von Anfang an die Hauptrolle des empathischen Viktimologen Bruno Schumann verkörperte, sagt im Interview mit spot on news, er wünsche sich, dass Schumann den Zuschauern in guter Erinnerung bleibe: "Nach 14 Jahren habe ich mich entschlossen, auf dem Höhepunkt aufzuhören. Bruno Schumann ist nicht der Typ, der an seinem Sessel klebt und ich bin es auch nicht."