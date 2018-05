Sein neuer Verein ist pleite Uli Maurer: "Im Moment weiß ich nicht, wie es weitergeht"

Also doch noch mal das Vagabunden-Leben des Eishockey-Spielers?

Nur, wenn ein Angebot kommt, dass ich nicht ausschlagen kann. Ich hatte das Glück, in Garmisch aufzuwachsen, was ich als schönsten Fleck der Welt ansehe. Ich will, dass meine Kinder, die drei und bald zwei sind, auch dieses Privileg haben. Dass sie wissen, wo man zur Bergtour, zum Badesee hinkann. Es läuft im deutschen Eishockey fundamental falsch. Die Zweitliga-Klubs glauben, sie müssen so professionell sein, dass die Spieler keiner Arbeit nachgehen können. Für 30 Profi-Vereine ist in Deutschland aber kein Platz. Früher ist man um sechs in der Arbeitshose ins Training. Alle hatten Gaudi. Jetzt sind alle topprofessionell, aber nur, bis es wieder einen Verein zerreißt. Ich bezweifle, dass dies der richtige Weg ist.