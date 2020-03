Sein Leben, sein Wirken, seine Ansichten Chuck Norris wird 80: Texas Ranger und (k)ein fleischgewordener Witz?

Aus Geldnot zum Actionstar

Dass Norris überhaupt im Hollywood-Business gelandet ist, geschah übrigens aus reiner Geldnot. Als Mitglied der US-Militärpolizei in Korea kam er mit den Kampfsportarten Tang Soo Do und Taekwondo in Berührung und trainierte fortan eisern. So war er der erste Mann aus dem Westen überhaupt, der den höchsten Rang (8. Dan) in Taekwondo erlangen konnte. Zurück in den USA gründete er daraufhin eine eigene Kampfschule, die sich zu einer ganzen Kette mausern sollte.