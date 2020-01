Sein "größtes Geschenk an uns alle" John Cleese trauert um seinen "Monty Python"-Kollegen Terry Jones

Mit dem Zusatz "Two down, four to go" (Dt. "Zwei weg, vier noch übrig") erinnert Cleese zudem indirekt an den bereits 1989 verstorbenen Graham Chapman (1941-1989), der neben Eric Idle (76), Michael Palin (76) und Terry Gilliam (79, "The Man Who Killed Don Quixote") ebenfalls zu der international erfolgreichen Komiker-Gruppe "Monty Python" gehörte. Ihren ersten gemeinsamen Live-Auftritt nach vielen Jahren hatten sie 2014 "One Down Five to Go" (Dt. "Einer weg, fünf noch übrig") genannt.