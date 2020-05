Sein Gegner ist Thomas Hayo "Schlag den Star": Fünf spannende Fakten zu Jorge González

Jorge González (52) hat sich in der deutschen TV-Landschaft als Paradiesvogel einen Namen gemacht. Dabei hätte der Kubaner auch eine Karriere in der Wissenschaft einschlagen können. Hier gibt es fünf spannende Details zum Leben des "Let's Dance"-Jurors, der am 2. Mai (20:15 Uhr, ProSieben) bei der 50. Ausgabe von "Schlag den Star" gegen Thomas Hayo (51) antritt.