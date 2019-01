Sein fünftes Werk seit 2001 Bill Clinton schreibt ein neues Buch

Unter anderem hatte er mit "Mein Leben" seine Autobiografie vorgelegt und zusammen mit Star-Autor James Patterson (71) verfasste er den Roman "The President Is Missing", der 2018 erschienen ist. Beide Bücher wurden zu Bestsellern. Neben dem Schreiben steht für Clinton US-Medienberichten zufolge in diesem Jahr auch noch eine Vortragsreise auf dem Programm, die ihn zusammen mit seiner Ehefrau durch mehrere Städte führen soll. Zudem werden die beiden erneut Großeltern: Tochter Chelsea Clinton (38) erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Marc Mezvinsky (41) ihr drittes Kind, wie die 38-Jährige gerade auf Twitter bekannt gegeben hat.