Sein erstes Vergehen Alkohol am Steuer: Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber angeklagt

Ein Sprecher des Bezirksstaatsanwaltes habe dem US-Magazin bestätigt, dass Gerber einen Blutalkoholwert von ".08" hatte, als er wegen einer Geschwindigkeitsübertretung angehalten wurde. Dabei handle es sich in diesem Fall um eine Ordnungswidrigkeit. Für Autofahrer unter 21 Jahren gilt in Kalifornien und zahlreichen weiteren US-Bundesstaaten eine Null-Promille-Grenze. Am 13. März soll es vor Gericht gehen.