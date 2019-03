Sein erstes Jahr als Ministerpräsident Wie ist Markus Söder wirklich?

München - Am Samstag jährt sich die erste Wahl von Markus Söder (CSU) zum bayerischen Ministerpräsidenten. Schon ein Jahr sitzt der Nürnberger im Chefsessel der Staatskanzlei - man glaubt es kaum. Denn kurzweilig war die Landespolitik mit ihm auf jeden Fall, wofür schon sein Amtsvorgänger Horst Seehofer gesorgt hat. Und so wie es aussieht, wird es mit ihm auch nicht langweilig. Dafür werden Lufttaxis, Hyperloop und "Bavaria One" sorgen. Außerdem will sich der Landesvater im Fasching 2020 wieder verkleiden.