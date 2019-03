Alfons Hörmann, DOSB-Präsident: "Neureuther hat in den vergangenen 15 Jahren den alpinen Skisport in Deutschland, aber auch international, ganz entscheidend mitgeprägt. Mit ihm geht Sportdeutschland eines der prägenden Gesichter als Athlet verloren. Es bleibt zu hoffen, dass wir ihn in anderer Funktion weiter an der Seite des Sports haben werden."