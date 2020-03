"Sei kein Verbreiter" Mel Brooks und sein Sohn kämpfen gegen das Coronavirus

"Sei kein Verbreiter"

"Wenn ich das Coronavirus bekomme, werde ich es wahrscheinlich überstehen", sagt Brooks Junior zu Beginn des Videos, das auf einer Terrasse gefilmt wurde. Was jedoch passieren würde, wenn er seinen 93-jährigen Vater anstecken würde, will man sich lieber nicht vorstellen. Deshalb halten sich Vater und Sohn offenbar auch streng an die Empfehlung der Behörden, sich so gut es geht vom sozialen Umfeld zurückzuziehen und so die Ansteckungskette zu unterbrechen. "Sei kein Verbreiter", schreibt Brooks unter das Video.