"Sei eine Lady, haben sie gesagt" Virales Video: Cynthia Nixon prangert Sexismus im Alltag an

So beleuchtet der Zusammenschnitt nicht nur, wieviel Sexismus in der Werbebranche, der Beauty- und Modeindustrie, in Lifestyle-Magazinen und in Hollywood vorherrscht, sondern auch bei der Berichterstattung über Vergewaltigungsfälle. "Sei eine Lady" wird somit zum indirekten Kommentar für den Prozess gegen Filmproduzent Harvey Weinstein (67), der am Montag in New York der Vergewaltigung und sexuellen Nötigung schuldig gesprochen wurde. "Männer können sich nicht kontrollieren, Männer haben Bedürfnisse", sagt Nixon im Video. "Sei sexy, sei heiß. Sei nicht so provokant, du forderst es ja gerade zu heraus."