Menschen sollen "mit Würde gepflegt werden"

Hauspolitik seines Unternehmens ist es, so weit wie irgendwie möglich auf "freiheitsentziehende Maßnahmen" zu verzichten, also etwa auf Fixierungen oder darauf, ein Gitter am Bett hochzuziehen. Bundesweit wird das mit 8,9 Prozent der Altenheim-Bewohner mindestens einmal im Jahr gemacht, bei der Münchenstift sind es nach Angaben Benkers nur noch 0,03 Prozent. "Uns ist wichtig, dass die Menschen mit Würde gepflegt werden", betont Verena Dietl.