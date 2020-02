"Sehr, sehr traurig" Mario Adorf zeigt sich beunruhigt von gesellschaftlicher Entwicklung

Er gilt als der Grandseigneur des deutschen Films. Jetzt erklärt Mario Adorf (89, "Via Mala") in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" seine Sicht auf die derzeitigen gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland. Auf die Frage, ob er sich Sorgen um die Gesellschaft mache, antwortete der Schauspieler mit deutlichen Worten: "Wenn man sich die Entwicklung ansieht, muss man beunruhigt sein." Eine neue Rechtsbewegung hätte er nach dem Krieg für völlig unmöglich gehalten.