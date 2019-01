"Sehr schwere Lungenentzündung" Auftritt abgesagt: So krank ist Gina-Lisa Lohfink

TV-Star Gina-Lisa Lohfink (32) hat einen Auftritt in Goslar abgesagt. Die 32-Jährige ist offenbar sehr krank. Bereits am Donnerstag sei es ihr in der TV-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus - Die Stunde danach!" "sehr schlecht" gegangen, ist auf ihrem Instagram-Profil zu lesen. Sie habe sogar kurzzeitig ihren Platz verlassen müssen, um Medikamente einzunehmen. Weiter heißt es: Der Auftritt in der Diskothek Nachtschicht Goslar musste "aufgrund einer sehr schweren Lungenentzündung von Gina-Lisa" abgesagt werden.