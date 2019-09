Sehr persönliches Interview So denkt Kristen Stewart heute über ihre Beziehung zu Robert Pattinson

Dass sie damit viele Menschen vor den Kopf stößt, sei ihr bewusst: "Manchen Menschen passt es nicht, dass ich mit Mädchen ausgehe, andere regt es auf, dass ich mich nicht als Lesbe bezeichne. Die Leute wollen immer Bescheid wissen und sie fragen sich, was zur Hölle ich bin."

Persönliche Freiheit über Karriere

Zu lieben wen sie liebt und dies öffentlich tun zu können, sei ihr wichtiger als ihre Karriere voran zu bringen. "Mir wurde in der Vergangenheit gesagt, dass ich mir selbst einen Gefallen tun und darauf verzichten soll, mit meiner Freundin Händchen zu halten, wenn wir das Haus verlassen", erinnert sich die 29-Jährige. "Dann könntest du sogar in einem Marvel-Film mitspielen", habe man ihr in Aussicht gestellt.

Stattdessen steht Stewart zu sich selbst und hat offenbar gerade deshalb Erfolg als Schauspielerin. Ende November ist sie hierzulande in der Neuauflage von "3 Engel für Charlie" im Kino zu sehen.