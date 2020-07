"Sehr interessant" Kanye West als US-Präsident? Das denkt Donald Trump darüber

Chancen bei der bevorstehenden Wahl im November rechnet Trump dem Rapper jedoch nicht aus, dafür fehle West die nötige Zeit. In einigen Bundesstaaten habe der Musiker die Frist der Registrierung bereits verpasst. Eine Kandidatur im November solle er also vielmehr als "Testlauf" sehen, im November 2024 erneut anzutreten. "Wir müssen jetzt das Versprechen Amerikas erkennen, indem wir Gott vertrauen, unsere Vision vereinen und unsere Zukunft aufbauen", erklärte Kanye West in seinem Tweet, den er am Unabhängigkeitstag (4. Juli) absetzte.