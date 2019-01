Sehr hohe Geldstrafe FC Bayern München reagiert auf den Ausraster von Franck Ribéry

Das ging schnell: Nur einen Tag nach den verbalen Entgleisungen von Franck Ribéry hat dessen Verein umgehend reagiert. Der Sportdirektor des FC Bayern München, Hasan Salihamidzic (42), gab in einer Erklärung am Rande des Trainingslagers in Doha zu verstehen, dass gegenüber seinem Spieler eine "sehr hohe Geldstrafe" ausgesprochen worden sei. Zunächst nahm er seinen Spieler in Schutz und erklärte, dass Ribéry "aufs Übelste beschimpft, beleidigt" worden sei.