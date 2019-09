Alaba wird gegen Paderborn wohl noch fehlen

Die Bayern müssen am 1. Oktober in London antreten. Außenverteidiger Alaba befindet sich eine Woche nach einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel wieder im Lauftraining. Der 27-Jährige hatte sich beim Aufwärmen vor der Partie bei RB Leipzig verletzt. Ein Einsatz schon am kommenden Samstag im Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn (ab 15:30 Uhr im AZ-Liveticker) käme "wohl zu früh", meinte Kovac nach dem Köln-Spiel.