Ostern und die Corona-Krise: Einkaufs-Hoch

Auch an Ostern wurde gehamstert: "Es gab einen großen Ansturm auf die Supermärkte", berichtet der Geschäftsführer des Handelsverbands Bayern, Bernd Ohlmann, mit Blick auf die vergangenen Tage. Am Gründonnerstag habe der Umsatz 20 bis 30 Prozent über dem des Vorjahrs gelegen, am Samstag 30 bis 40 Prozent. Besonders beliebt: Grillprodukte.

Ostern und die Corona-Krise: Regelverstöße

Trotz des Frühlingswetters hielten sich die Menschen in Bayern mehrheitlich an die Ausgangsbeschränkungen. Robert Kopp vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd sagt: "Das Osterfest fand in einer Ausnahmesituation statt, wie wir sie nicht kannten. Ich bin stolz darauf, dass sich die Menschen erneut sehr diszipliniert verhalten haben.."

Demnach musste die Polizei im südlichen Oberbayern von Karfreitag bis Ostermontag bei insgesamt 7.446 Kontrollen in 982 Fällen Verstöße registrieren. Es gab 755 Anzeigen. Beim Präsidium Oberbayern Nord fällt die Bilanz so aus: Von Karfreitag bis Montagmorgen wurden 8.300 Kontrollen durchgeführt, rund 1.000 Verstöße wurden festgestellt und etwas über 500 zur Anzeige gebracht. Die Polizei ist damit zufrieden.

Andernorts gab es einige wenige Verstöße, meist unerlaubte Treffen. In Bayreuth etwa nahmen Beamte einen 18-Jährigen fest, der eine Party feierte. Kurios: Als der 18-Jährige nicht mehr in seiner Wohnung war, kehrten zwei Gäste zurück, brachen ein und klauten unter anderem einen Laptop. Sie wurden festgenommen. In Aichach kamen sechs Jugendliche in einem Park zusammen und hatten zudem keinen Schoko-Osterhasen dabei, sondern Drogen.

