Seetang, Pilze und Co. Das sind die Superfood-Trends 2019

Produkte auf Basis von Nutzhanf

Produkte auf Basis von Nutzhanf liegen schon seit ein paar Jahren im Trend, waren bisher jedoch eher ein Nischenprodukt. Jetzt soll die Palette erweitert werden. Nutzhanf ist reich an allen essenziellen Nähr- und Vitalstoffen und soll darüber hinaus eine entzündungshemmende Wirkung haben. Und keine Sorge vor - der Inhaltsstoff THC ist im Nutzhanf so gering, dass er keine berauschende Wirkung hat und völlig legal ist.

Gesunde Fette

Diäten mit wenig Kohlenhydraten und hohem Fettgehalt sind spätestens seit Keto und Paleo das Maß aller Dinge. Kein Wunder, dass die Lebensmittelindustrie auf den Trend aufspringt. Whole Foods will mehr Produkte anbieten, die reich an ungesättigten Fettsäuren sind. Dazu gehören unter anderem vegane Pralinen und Kaffee sowie Produkte aus Kokosbutter.

Pilze als neuer Fleischersatz

Immer mehr Menschen werden zu Flexitariern - Fleisch soll dabei nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt sein und sehr bewusst verzehrt werden. Diese neue Ernährungskultur ist nicht nur eine klare Ansage gegen die Massentierhaltung, sondern schützt auch die Umwelt. Als logische Konsequenz wächst die Nachfrage nach pflanzlichen Lebensmitteln. Pilze werden derzeit als beliebter Fleischerersatz gehandelt und in immer mehr Produkten verarbeitet.