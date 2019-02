München – Am Mittwochmorgen gegen 0.45 Uhr kam es am S-Bahnsteig am Münchner Hauptbahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei verlor ein 26-Jähriger einen Zahn, ein 36-Jähriger wurde am Daumen verletzt. Anlass der Streitigkeiten war der unerlaubte Konsum von Alkohol und Tabak.